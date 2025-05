Homem é preso após espancar filho de apenas 10 meses

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As autoridades policiais de São Raimundo Nonato, sul do Piauí, efetuaram a prisão em flagrante de um homem acusado de violentar fisicamente o filho de 10 meses. O caso ocorreu durante a noite de terça-feira (20) e mobilizou equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar para atendimento da ocorrência.

Espancou o próprio filho, de apenas 10 meses e chocou a cidade com a covardia do ato.

O episódio de violência doméstica foi testemunhado pelo irmão mais velho da vítima, que presenciou as agressões contra o bebê. De acordo com informações do relatório oficial, o suspeito demonstrava comportamento alterado e apresentava claros indícios de consumo excessivo de álcool no momento em que foi abordado pelos policiais.

A descoberta das lesões aconteceu quando a genitora da criança retornou do expediente de trabalho e encontrou marcas suspeitas no corpo do filho menor. Ao questionar o companheiro sobre as circunstâncias que provocaram os ferimentos no bebê, a situação se esclareceu e motivou o acionamento das autoridades competentes.

O agressor foi conduzido à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis e responderá criminalmente pela violência praticada contra a criança. O caso será investigado pelos órgãos responsáveis, enquanto medidas de proteção são adotadas para garantir a segurança do menor e dos demais familiares envolvidos.