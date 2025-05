Pai matou a filha porque não suportava o choro da menina

Ele não aguentava escutar o choro da filha. E optou por acabar com a vida da menina.

Thiago Colodoni Barcelos, 19 anos, se apresentou espontaneamente à polícia após matar a filha Maya Simor Pereira, de 1 ano, em Cariacica.