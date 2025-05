ATENÇÃO: Carreta com etanol tomba na Carvalho Pinto, no Vale

Uma carreta que transportava etanol tombou na Rodovia Carvalho Pinto, em trecho no Vale do Paraíba, na noite desta quinta-feira (22).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 73, na pista sentido Rio de Janeiro.