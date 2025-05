Filho liga para a polícia após a mãe botar fogo nos cachorros

Uma mulher de 32 anos foi detida em Henderson, Texas, depois que o filho de 11 anos ligou para a emergência denunciando que ela estava matando os cachorros da família queimados.

O caso aconteceu no sábado, 17 de maio, quando a criança contactou o serviço 911 por volta das 13h.