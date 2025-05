Homem é flagrado levando corpo da mulher para jogar no rio Tietê

Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, 35 anos, foi detido na quarta-feira (21) após admitir ter assassinado a ex-esposa e descartado o cadáver no rio Tietê, em Osasco.

A vítima Amanda Caroline de Almeida, 32 anos, desapareceu entre domingo (18) e segunda-feira (19). O casal havia se separado dois meses antes do crime.