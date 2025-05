Homem instala aplicativo para espionar mulher e acaba preso

A Polícia Civil de Dois Irmãos efetuou a prisão em flagrante de um suspeito de agressão e perseguição contra a companheira na tarde de terça-feira (20). Além disso, ele instalou um aplicativo para inspecionar a esposa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mulher compareceu à delegacia para formalizar denúncia contra o parceiro por ataques físicos e comportamento persecutório.