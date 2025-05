Mulher é demitida após pedir licença para cuidar de bebê reborn

Uma trabalhadora de Quedas do Iguaçu, no interior do Paraná, teve o contrato de trabalho rescindido depois de solicitar afastamento para cuidar de uma boneca reborn.

A funcionária, que prefere não se identificar, procurou a chefia da empresa para formalizar o pedido de licença temporária.