Durante 'saidinha', homem mata ex-mulher a tiros

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De 'saidinha', um homem é suspeito de matar a ex-companheira a tiros em Cambé, no Norte do Paraná, a tiros.

Após uma discussão na manhã do dia 20, ele atirou contra Daiane Pascoaleto, que foi internada e morreu no dia seguinte. A filha do casal presenciou o crime e tentou impedir os disparos. Sandro fugiu a pé e segue foragido.

Sandro havia sido preso quando as filhas do casal ainda eram pequenas. Desde fevereiro, ele cumpria a pena em regime aberto, com a condição de não manter contato com a família.

No último Dia das Mães, recebeu autorização para passar duas semanas com os parentes, devendo retornar à prisão no domingo (25).