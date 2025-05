VÍDEO: Homem com crianças ameaça explodir bomba em Ministério

Um homem provocou pânico no MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) nesta quinta-feira (22) ao ameaçar detonar uma bomba no local. De acordo com informações preliminares, o suspeito estaria acompanhado de duas crianças e uma mulher no momento do ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente após relatos de que o indivíduo teria detonado um artefato explosivo em um gramado próximo ao ministério. As circunstâncias exatas do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.