VÍDEO: PUC-SP interdita restaurante universitário com rato

O restaurante universitário da PUC-SP no campus Perdizes-Monte Alegre foi interditado nesta quarta-feira (21) após a circulação de um rato ser flagrada no local. As imagens do roedor caminhando pela área de serviço de refeições viralizaram em grupos de estudantes.

Em comunicado oficial, a universidade informou que determinou o fechamento imediato do espaço, administrado por uma empresa terceirizada, com previsão de reabertura ainda no mesmo dia. A Comissão de Alimentação da instituição acompanha o caso.