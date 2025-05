Jonas ganhou pulseira de filha antes da cirurgia contra o câncer

“Aliás acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnósticos!! rs De tantaaaaa alegria, piada, amor, que vc inunda aonde quer que você esteja… É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você!! Você com câncer consegue deixar o dia de todo mundo mais feliz!”, afirmou.

“E se precisar eu divido meu pulmão com você, o meu ar… Tudo que precisar! Eu te amo de um jeito e tamanho que nem dá pra explicar. Além de te achar o cara mais lindo, mais inteligente e mais legal do mundoooo!!! E meu Deus, como vc é legal!! Rs Eu me apaixonaria inclusive hoje com você deitado na cama do hospital fazendo piadas uma atrás da outras e fazendo a gente chorar de tanto rir. Deus está aí com você na cirurgia. E eu tb”, completou a apresentadora.

Sem ser fumante, Jonas faz parte de uma parcela menor de pessoas que desenvolvem esse tipo de câncer de pulmão por fatores genéticos. Após a cirurgia, ele seguirá com sessões de terapia para o tratamento da doença.