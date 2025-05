VÍDEO: Jonas vai operar e Kelly mostra fé: 'Vamos sair dessa'

Na tarde desta quinta-feira (22), a apresentadora Kelly Maria registrou o momento em que seu marido, o também apresentador Jonas Almeida, foi levado para a cirurgia de retirada de um tumor no pulmão.

O ex-apresentador da Vanguarda revelou nas redes sociais, nessa quarta-feira (21), o diagnóstico de câncer de pulmão. Desde então, ele tem recebido muita mensagem de apoio e solidariedade.