Justiça mantém prisão de homem que fez idosa refém em mercado

O homem detido após fazer uma idosa de refém e ameaçá-la com uma faca, em um supermercado de São José dos Campos, teve a prisão mantida pela Justiça nesta quinta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (21) e passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira. No boletim de ocorrência, o criminoso foi identificado como José Renato Evangelista da Conceição, de 28 anos.