VÍDEO: Após escapar de acidente, homem ajoelha e agradece a Deus

Após um grave acidente na BR-116, em Jati, no interior do Ceará, um caminhoneiro escapou da morte ao ver seu veículo, carregado com café, despencar de uma ribanceira.

O homem, emocionado pela sobrevivência, se ajoelhou em meio ao barro da pista e agradeceu por estar vivo. A cena viralizou nas rede sociais.