Receita apreende 664 kg de cocaína em carregamento no porto

Nesta quinta-feira (22), a Receita Federal frustrou a tentativa de envio ao exterior de 664 quilos de cocaína através do Porto de Santos.

A droga, escondida em um carregamento de 100 toneladas de resina de hidrocarboneto, foi interceptada durante operação realizada por equipes da Alfândega do Porto de Santos e das Alfândegas dos Aeroportos de Guarulhos e Viracopos.