URGENTE: Trabalhador morre esmagado por trator em empresa do Vale

Um funcionário de uma empresa de Caçapava morreu esmagado por um trator com lajes. A vítima foi identificada como Claudio José de Souza, de 56 anos. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (22). O homem foi atingido por um trator carregado com lajes de concreto, dentro de uma fábrica, no bairro Paiol, em Caçapava.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 9h50. Segundo o relato de testemunhas e funcionários, o trabalhador estava posicionado atrás de um trator acoplado a uma carreta com lajes, em um espaço estreito entre a traseira do veículo e uma pilha de concreto.