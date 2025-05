VÍDEO: Criança autista é arrastada por funcionárias em clínica

Uma psicóloga e uma fisioterapeuta, de 26 e 36 anos, foram presas na quarta-feira (21) por arrastarem uma criança autista pelos pés em uma clínica em Brasília. Elas foram soltas, ainda na quarta-feira, depois de pagamento de fiança no valor de R$ 3 mil.

As mulheres estão sendo investigadas por maus-tratos e foram flagradas por câmera de segurança da clínica onde o menino faz tratamento.