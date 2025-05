Com a namorada, pai estupra a própria filha de 13 anos no motel

Ao lado da namorada, um pai foi preso após abusar sexualmente da própria filha, de 13 anos, em um quarto de motel, de acordo com a polícia.

O caso aconteceu nesta última quarta-feira (21), em Marechal Cândido Rondon (PR). O homem, de 43 anos, e a namorada, de 21 anos, foram presos pela Polícia Civil. Investigadores estão colhendo provas.