Morador de rua tenta matar outro com golpes de ferro na cabeça

Um homem em situação de rua de 33 anos foi preso pela Polícia Municipal de São Sebastião após agredir outro morador de rua de 46 anos com uma barra de ferro na cabeça. A vítima precisou ser levada para o hospital.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, em local conhecido como Praça do Coreto.