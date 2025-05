VÍDEO: Avião cai em casas em San Diego e todos a bordo morrem

Um pequeno avião particular caiu em um condomínio fechado em bairro residencial ao norte de San Diego, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, todas as pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Conforme a polícia, o acidente aconteceu por volta das 3h45 no horário local (23h45 de ontem em Brasília), a cerca de 3 km do aeroporto Montgomery-Gibbs.