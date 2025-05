VÍDEO: Em carro de luxo, influencer Danielzinho reage a assalto

O influenciador digital Danielzinho do Grau publicou nas redes sociais um vídeo onde ele aparece reagindo a um assalto na frente do Hospital do Coração, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O influenciador aparece armado e acompanhado de uma mulher em uma Ferrari amarela.

No vídeo publicado na quarta-feira (21), Danielzinho aparece segurando um suspeito em uma moto. Ele está com uma arma nas mãos, enquanto fala com um homem que está de blusa cinza. Danielzinho pede para que o homem deite no chão como tentativa de rendição.