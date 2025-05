Briga com faca, facão e pedaço de pau deixa feridos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma briga com faca e facão deixou feridos em Santo Antônio do Pinhal. O confronto ocorreu na rua Geraldo Ferreira de Lima. A Polícia Civil investiga se houve legítima defesa. Facas, facão e pedaço de pau foram usados na agressão. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (21). Um dos envolvidos foi socorrido e encaminhado para o hospital de Taubaté para exames.

As partes foram levadas pelos policiais até a residência deste homem, mas ao chegarem, souberam que ele já havia sido socorrido ao pronto-socorro de Santo Antônio do Pinhal e, em seguida, seria transferido para hospital de referência em Taubaté para a realização de exames de tomografia.

De acordo com os depoimentos colhidos no hospital, o pai de 48 anos e seu filho, de 27 anos, relataram que estavam voltando do supermercado de carro quando encontraram o homem na via pública. Segundo eles, o pai desceu do veículo para tentar conversar com homem, com quem já havia tido desentendimentos anteriores.

Neste momento, o homem teria retirado um facão da mochila e partido para cima do pai, iniciando uma luta corporal. O pai afirmou que tentou se defender retirando o facão das mãos do homem, mas acabou sendo atingido com três facadas nas costas. O filho interveio e também foi ferido na mão esquerda, enquanto tentava tirar a faca do agressor.