Supercomputador de R$ 29 milhões do Inpe será levado para o Cptec

Na manhã dessa sexta-feira (23), o novo supercomputador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) será transportado do aeroporto de São José dos Campos para o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), em Cachoeira Paulista.

Produzido pela empresa HPE-Cray, dos Estados Unidos, o equipamento chegou ao Brasil na última terça-feira (20).