Adeus, Luis: homem de 56 anos morre atropelado na Dutra, no Vale

Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado por um veículo na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, na noite dessa quarta-feira (21). O motorista fugiu sem prestar socorro. Ele é procurado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como Luis Carlos de Santana. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h45, no km 86, na pista sentido São Paulo, perto do pedágio de Moreira César.