VÍDEO: Irmãos são presos por manter pai morto em casa por 6 meses

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu dois irmãos que mantiveram o corpo do pai, de 88 anos, escondido dentro de uma casa em Cocotá, na zona norte da cidade, por pelo menos seis meses. O caso aconteceu nessa quarta-feira (21), quando a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador).

O idoso foi identificado como Dario Antonio Raffaele D'Ottavio, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um quarto da casa, em cima de uma cama. Imagens divulgadas pela polícia mostram os dois filhos do lado externo da casa.