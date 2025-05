VÍDEO: Homem com colete cervical é agredido por segurança

Imagens de câmera de segurança do Hospital de Urgência em São Bernardo do Campo (SP) mostram o momento em que um segurança agride um paciente com empurrões e chutes na madrugada de quarta-feira (21). O homem estava numa cadeira de rodas e com o pescoço imobilizado por um colar cervical.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No vídeo, a vítima estava sentada numa cadeira de rodas e falava ao celular. Agitado, ele parece gesticular e falar com o segurança. Ele então se levanta, mas acaba sendo empurrado pelo segurança e cai de costas no chão. Ele tenta novamente se levantar, mas é empurrado novamente. Uma breve discussão começa. Nesse momento, um segundo segurança aparece e nada faz, apenas observa a cena.