VÍDEO: Polícia prende suspeito de matar funcionários israelenses

As imagens mostram um homem com barba gritando “Palestina livre, livre”, no momento em que era contido por seguranças do lado de fora do Museu Judaico da Capital, onde o crime aconteceu.

Em entrevista coletiva, a chefe do Departamento de Polícia Metropolitana, Pamela Smith, falou que a polícia acredita que o ataque a tiros foi conduzido por um único suspeito, que agora está sob custódia da polícia. O homem foi identificado como Elias Rodriguez, de 30 anos, da cidade de Chicago.

Smith declarou em coletiva que Rodriguez “foi observado andando de um lado para o outro do lado de fora do museu” antes de “se aproximar de um grupo de quatro pessoas, sacar uma arma e abrir fogo, atingindo nossos dois falecidos”.