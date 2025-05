Luana Piovani discute com brasileiros em Portugal; ASSISTA

No vídeo divulgado nessa quarta-feira (21), ela disse que discutiu com um dos rapazes por causa de um cachorro de grande porte que estava sem coleira e circulava pelo local."Quatro brasileirinhos otários, ridículos... Gente cafona, né, gente?", começou.

Luana Piovani, 48 anos, usou as redes sociais para relatar que passou por uma situação desagradável com um grupo de brasileiros durante um passeio pela Praia de Cascais, em Portugal.

A atriz continuou reclamando e detalhando o episódio: "Um povo sem educação. Como um cachorro anda sem trela [coleira, em Portugal] na praia? E ainda veio arrumar confusão com a minha boneca chamada Lola", disse Luana, que cobrou o uso do acessório dos tutores do animal e acabou sendo chamada de "mala" por um dos brasileiros.

Ela, que recentemente foi processada por Neymar pelo crime de injúria, contou que respondeu à provocação: "Falei: ‘Cara, que vergonha que você me dá. Brasileiro andando com cachorro sem trela e você achando que sou eu a errada?’. É isso que faz o país estar atrasado chama-se ignorância!"

A atriz seguiu criticando a postura do rapaz com quem discutiu: "Ele deve se achar o máximo porque tem um cachorro de raça, com pedigree, exibido, andando todo de preto em Cascais, como se estivesse acima do bem e do mal. É um otário mesmo, um ridículo!", disparou a atriz que mora em Portugal desde 2019.