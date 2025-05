Mulher leva bebê reborn para vacinar e se irrita: ‘É só fingir'

Em Itajaí, Santa Catarina, uma mulher procurou uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com o intuito de vacinar uma boneca bebê reborn.

A mulher chegou ao posto de saúde acompanhada de sua filha de 4 anos e, inicialmente, os profissionais acreditaram que seria a menina que receberia a vacina.