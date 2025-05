Que susto! Avião com pane causa pânico na região na madrugada

Um avião que decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Dubai precisou retornar ao terminal na madrugada desta quinta-feira (22), após uma falha no sistema de recolhimento do trem de pouso. O incidente gerou apreensão entre moradores de Ubatuba, já que aeronave sobrevoou por várias vezes em baixa altitude.

De acordo com informações apuradas, logo após a decolagem os pilotos constataram que o trem de pouso não havia recolhido corretamente. Seguindo os protocolos de segurança, a tripulação optou por executar o chamado procedimento de alívio de peso, que consiste em gastar parte do combustível antes de um pouso não programado.