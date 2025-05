Ladrão que fez idosa refém em SJC furtou carne, salgadinho e água

Quatro pacotes de costela de porco defumada, uma linguiça, um pacote de salgadinho e outro de bolacha de água e sal, além de uma garrafa d'água.

Avaliados em R$ 110, esses foram os produtos que José Renato Evangelista da Conceição, de 28 anos, tentou furtar em um supermercado de São José dos Campos na última quarta-feira (21). Ao ser flagrado, o criminoso se apoderou de uma faca e rendeu uma idosa de 77 anos, ameaçando matá-la. O crime aconteceu no Sonda Supermercados, no Jardim Paulista, e mobilizou a Polícia Militar. Foram 40 minutos de terror e pesadelo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.