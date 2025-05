Ladrão que fez idosa refém em SJC diz que queria 'furar' a vítima

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Este era o plano de José Renato Evangelista da Conceição, de 28 anos, preso após manter uma idosa refém na noite desta quarta-feira (21), em um supermercado de São José dos Campos. A vítima, uma idosa de 77 anos, permaneceu refém, com uma faca no pescoço, por aproximadamente 40 minutos. Na delegacia, o assaltante afirmou que a sua intenção era "roubar o estabelecimento e “furar” a idosa, tendo sido convencido pelos policiais militares a assim não agir".

O crime aconteceu no Sonda Supermercados, no Jardim Paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, José Renato foi ao supermercado e começou a subtrair alimentos (carnes e biscoitos, além de uma garrafa d'água), escondendo-os debaixo da camisa. O criminoso, no entanto, percebeu a movimentação de funcionários, que suspeitaram dele.

Para tentar evitar ser capturado, José Renato pegou uma faca que estava exposta, à venda, e rendeu a idosa, dando-lhe uma gravata. Em seguida, ela a arrastou até a entrada do frigorífico, mandando que a refém ficasse quieta. Seguranças do supermercado e clientes pediram que ele soltasse a vítima, mas o criminoso se negou. A Polícia Militar foi acionada e começou a negociar com José Renato.

"Somente após cerca de 40 minutos mantendo a vítima retida pelo pescoço (aplicando-lhe uma gravata) e usando uma faca que segurava na outra mão, José Renato atendeu às determinações da Polícia Militar, libertando a refém após lhe ter sido oferecido água. Ato contínuo, José Renato foi prontamente contido e encaminhado à delegacia de polícia", diz trecho do boletim de ocorrência.