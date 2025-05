VÍDEO: Gravação mostra quebradeira após surto em mercado no Vale

Um vídeo mostra o quebra-quebra causado por uma mulher em surto psicótico dentro de um mercado no centro de Pindamonhangaba. Ela passou a jogar mercadorias no chão após tentar sair do estabelecimento com produtos furtados. A mulher foi presa.

Funcionários informaram que a suspeita tentou fugir com produtos escondidos na bolsa e, ao ser impedida, derrubou mercadorias e quebrou equipamentos do mercado.