RMVale tem 20 acidentes de trânsito por dia e aumento de mortes

Os dados consideram os acidentes fatais e os não fatais registrados pelo sistema do governo estadual de 2019 a março de 2025. Nesse intervalo, a região acumula 45.467 acidentes de trânsito, sendo 2.037 acidentes com mortes e o restante sem óbitos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em pleno Maio Amarelo, mês dedicado à segurança no trânsito, os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) revelam que a RMVale registra 20 acidentes de trânsito por dia, em média.

Portanto, em média, a região tem 606 acidentes por mês e 20 por dia, com o número de acidentes com morte em crescimento e o número de óbitos também subindo nos últimos anos, o que mostra o tamanho do desafio das autoridades que cuidam do trânsito e da população.

De acordo com a série histórica do Infosiga, que começa há 10 anos, em janeiro de 2015, a região acumula nesse período 3.724 pessoas mortas em acidentes de trânsito. O número é maior do que as vítimas em homicídios nesse mesmo período, que somam 3.523 na RMVale, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Análise anual.

Na análise anual do Infosiga, a região começou a última década com recorde de mortes no trânsito: 417 e 415 em 2015 e 2016. Depois, nos dois anos seguintes, os óbitos caíram para 356 e 324, em 2017 e 2018. Voltaram a subir em 2019 (377) e entraram em uma trajetória de redução, com 326 óbitos (2020), 328 (2021) e 333 (2022). A partir de 2023, os números cresceram para 348 óbitos e terminaram 2024 com 379 mortes, a maior quantidade desde 2016.