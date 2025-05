Onça que matou caseiro Jorginho é transferida para interior de SP

Ela informou que o recinto de Irapuã tem mais de 4.000 m² e receberá adaptações para reunir elementos do pantanal, como uma lago para que ele nadar. O instituto realizará uma campanha junto aos doadores e as empresas parceiras, somado ao apoio do governo federal, para arrecadar mais de R$ 230 mil, que serão utilizados nas obras desse novo espaço.

"Os animais do nosso mantenedor são constantemente submetidos a check-up. As onças têm muitos problemas de dentição. Então, além do veterinário e técnicos fixos, contratamos dentistas especialistas. Contamos também com apoio de universidades. A gente se desdobra para conseguir viabilizar a manutenção", explicou a presidente da ONG.

Evolução.

Para Jorge Salomão Júnior, veterinário do Instituto Ampara, Irapuã apresenta evolução desde sua captura. Na reabilitação, ganhou 13 quilos. O felino estava abaixo do peso com 94 kg. Uma onça macho do pantanal, maior do que em outros biomas, pode chegar até 120 kg. A sua alimentação no recinto contará com cerca de 20 kg de carne por semana.