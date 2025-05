Dois homens morrem afogados em praia do litoral paulista

Dois homens, de 30 e 25 anos, morreram afogados na tarde de quarta-feira (21) no condomínio Iporanga, na cidade do Guarujá, no Litoral Sul de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os seguranças, que atuaram como guarda-vidas do local, encontraram as vítimas inconscientes no canto esquerdo da praia.