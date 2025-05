Passagem de frente fria traz chuva e queda de temperatura ao Vale

Nesta quinta-feira (22), de acordo com a previsão da Defesa Civil Estadual, o céu amanheceu encoberto em algumas regiões do estado de São Paulo, especialmente no Litoral Sul, devido à passagem de uma frente fria que avança pela costa de São Paulo.

Durante a madrugada, chuvas foram registradas nas áreas de Registro, Peruíbe e na Baixada Santista.