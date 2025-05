Polícia prende mulher que controla dinheiro do tráfico em Campos

Após investigação da Polícia Civil, uma mulher foi presa por exercer o controle financeiro de pontos de venda de drogas em Campos do Jordão.

A operação para prendê-la ocorreu na quarta-feira (21) e contou com nove policiais civis, seis policiais militares e seis guardas civis municipais. Eles cumpriram sete mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.