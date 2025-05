Ladrão que fez idosa refém em SJC 'respondia crimes em liberdade'

A informação é da Polícia Militar, que prendeu o criminoso e libertou a refém, após tensa negociação. O caso ocorreu no Sonda Supermercados, no Jardim Paulista. Foram 40 minutos de pesadelo, que começou com uma tentativa de furto. O homem foi flagrado tentando furtar e, em seguida, fez a mulher refém. Ele estava escondendo produtos na bermuda, quando foi flagrado.

O homem que manteve refém uma idosa de 79 anos, com a faca no pescoço da vítima, dentro de um supermercado de São José dos Campos, tem passagens pela polícia e respondia seus crimes em liberdade.

“Ele colocou a faca no pescoço da senhora e afirmou que só se entregaria com a chegada da polícia”, explicou o tenente Marcos Souza, do 1º Batalhão da Polícia Militar. Mesmo com a chegada da polícia, o criminoso resistiu. Somente após a atuação da equipe especializada do BaepP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), ele decidiu soltar a faca e se entregar.

A refém recebeu atendimento no local por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, ela não sofreu ferimentos físicos, mas estava abalada emocionalmente e foi liberada após avaliação médica.

Segundo a polícia, o criminoso respondia os seus crimes em liberdade. “Ele tem passagem, mas estava em liberdade. Não é morador de rua, a mãe dele esteve aqui conosco”, destacou o oficial.