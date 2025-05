'Meu filho não é um lixo', mãe pede justiça após atropelamento

“Vi o corpo voando e caindo no chão, mas não imaginei que era ele. Só fui saber mais tarde. O motorista fugiu como se nada tivesse acontecido, com o som alto, sem olhar para trás.”

Jaqueline, tia de Lucas, cobra respostas das autoridades. “Queremos que a prefeitura forneça as imagens das câmeras do bairro. Ele passou por várias ruas antes do atropelamento. Em algum momento, ele foi flagrado de frente e isso pode revelar a placa do carro.”

A família também ressalta que há um radar na região que pode ter registrado a velocidade e a identificação do veículo. “Essas câmeras foram colocadas com o dinheiro dos nossos impostos. Elas existem para proteger o cidadão de bem e ajudar em casos como esse.”