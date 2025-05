Com R$ 39 mil em dívida de jogo, policial penal tira própria vida

Um policial penal foi encontrado morto no apartamento onde morava. O agente perdeu inicialmente R$ 9 mil e, depois, outros R$ 30 mil, valor que, em parte, pertencia à namorada.

De acordo com relatos, ele teria tirado a própria vida após acumular dívidas relacionadas a jogos eletrônicos, conhecidos como "esquema da Shopee". Ele vivia no Setor Bueno, em Goiânia.