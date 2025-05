Menina de 8 anos tenta tirar própria vida após bullying na escola

Uma menina de 8 anos tentou tirar a própria vida após sofrer bullying de colegas da escola. Segundo familiares, a criança foi flagrada pela avó ingerindo produtos de limpeza dentro de casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao ser questionada, revelou que vinha sendo vítima de agressões físicas e humilhações. Esse caso comoveu a cidade de Guarda-Mor nesta semana.