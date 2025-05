Matou a ex e mandou foto do corpo ao novo namorado: 'É o próximo'

Joice Mara Kuchnir, de 24 anos, foi brutalmente assassinada dentro de casa.

O crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, que invadiu a residência enquanto ela dormia e a agrediu até a morte. O suspeito, que já havia sido alvo de medida protetiva, está foragido. A história se passou na madrugada do dia 7 de maio, na zona rural de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba.

