Sonda diz que crime com refém em São José é ‘episódio isolado’

Um episódio de tensão marcou a tarde desta quarta-feira (21) no Sonda Supermercados, localizado no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos. Uma idosa de 79 anos foi feita refém por cerca de 40 minutos por um homem que, segundo a Polícia Militar, tentou cometer um furto no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito, com idade estimada entre 20 e 30 anos, foi flagrado tentando furtar produtos do supermercado. Ao ser abordado, ele reagiu fazendo a idosa refém com uma faca no pescoço. Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Interior (1º BPM/I) e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram rapidamente acionadas e iniciaram uma operação de negociação.