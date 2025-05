Homem é devorado por leão de estimação

Um homem de 50 anos foi morto e parcialmente devorado por seu leão de estimação, poucos dias após comprar o animal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Aqil Fakhr al-Din era conhecido na região por criar animais selvagens em sua propriedade. Recentemente, decidiu tentar domesticar um novo leão no jardim de casa. O caso aconteceu em Kufa, no sul do Iraque.