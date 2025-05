Adolescente desaparecida é achada morta com sinais de violência

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil investiga o caso com rigor, analisando todas as evidências para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias da morte.

Moradores relataram que há registros de outros crimes semelhantes na região, com relatos de mulheres abordadas em locais isolados.

As autoridades afirmam que as investigações seguem em andamento e que o culpado será responsabilizado. A cidade espera que o crime não fique impune e que tragédias como essa não se repitam.