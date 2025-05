Filhos escondem corpo do pai morto em casa para pegar benefício

O corpo de um homem, identificado como Dario, foi encontrado nesta quarta-feira (21) em avançado estado de esqueletização dentro de uma casa.

O cadáver estava ocultado no imóvel pelos próprios filhos da vítima, Tânia e Marcelo, que foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. O caso aconteceu no bairro Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.