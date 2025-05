Ex-participante de 'Quilos mortais' morre após chegar a 320 kg

Latonya Pottain, conhecida por sua participação na 11ª temporada do reality show norte-americano “Quilos Mortais” (“My 600-lb Life”), faleceu aos 40 anos.

Ela estava internada no Christus Highland Medical Center, no estado da Louisiana. Segundo informações preliminares, a causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva, mas a confirmação oficial depende do laudo do Instituto Médico Legal. A morte aconteceu neste último sábado (17).