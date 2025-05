Após batalha contra o câncer, menino Theo morre aos 4 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira (21) o menino Theodoro Carvalho Lappe, de 4 anos. Theo enfrentava um neuroblastoma metastático em estágio 4, câncer raro diagnosticado em agosto de 2023.

Desde então, os pais, Maiquel e Tatiana Carvalho Lappe, se dedicaram integralmente ao tratamento do filho. Ele era morador do bairro Languiru, em Teutônia.