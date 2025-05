Refém, idosa de 79 anos viveu pesadelo com faca no pescoço em SJC

O criminoso, com idade entre 20 e 30 anos, foi preso após negociação com a Polícia Militar, que conseguiu libertar a idosa sem ferimentos. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

Após 40 minutos de pesadelo, com uma faca no pescoço, a refém de 79 anos foi resgatada sem ferimentos em um supermercado de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (21).

O caso ocorreu no Sonda Supermercados, no Jardim Paulista. Foram 40 minutos de pesadelo, que começou com uma tentativa de furto. O homem foi flagrado tentando furtar e, em seguida, fez a mulher refém.

Equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram acionadas e conduziram uma operação de negociação no local. Após a ação da polícia, a refém foi libertada sem ferimentos. O homem foi rendido, preso em flagrante e encaminhado à delegacia. A identidade do suspeito não foi divulgada até o momento.